Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zu Beginn des Treffens vor allem westlicher Verteidigungsminister auf der Air Base in Ramstein um mehr und schnellere Waffenlieferungen gebeten, darunter Kampfpanzer. Der russische Terror lasse keine Zeit für lange Diskussionen, sagte der per Video zugeschaltete Staatschef. Zuvor hatte der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin die Entschlossenheit und die Einigkeit der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe gelobt. Es seien aber weitere Schritte gegen die russische Aggression notwendig. „Das ukrainische Volk schaut auf uns. Der Kreml schaut auf uns. Die Geschichte schaut auf uns“, sagte Austin. Bei dem Treffen in der Pfalz geht es auch darum, ob die Ukraine deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 erhalten soll.