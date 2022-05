Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis zeigt sich irritiert über die Angaben der Landesregierung zur Anzahl der Ukrainer, die in der Nordpfalz Zuflucht gefunden haben. Am Montag hatte das Integrationsministerium in Mainz mitgeteilt, dass zum Stichtag 8. Mai 116 Geflüchtete im Donnersbergkreis aufgenommen worden seien. Doch es seien wesentlich mehr gewesen. Am 9. Mai habe man 618 Schutzsuchende aus der Ukraine gezählt – mehr als das Fünffache. Da diese Diskrepanz erheblich sei, wolle man der Sache nun nachgehen und den Austausch mit dem Ministerium suchen, sagte am Dienstag ein Sprecher der Kreisverwaltung. Zumal sich die Daten ja auch die zukünftige Verteilung der Schutzsuchenden auswirken könnten. So habe der Donnersbergkreis seine Aufnahmequote derzeit übererfüllt, nach den Zahlen des Landes, die sich auf das Ausländerzentralregister beziehen, wäre der Kreis jedoch weiterhin Zuweisungsgebiet: „Möglicherweise betrifft das Problem noch andere Kommunen.“ Die Bevölkerung der Nordpfalz habe sich sehr in der Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen engagiert. Nur auf dieser Weise sei die Aufgabe zu bewältigen gewesen.