Der Hauptgrund für diesen Trend ist laut Statistischem Landesamt der Zuzug von Kindern aus der Ukraine, deren Anzahl sich verzwanzigfacht hat: In Rheinland-Pfalz ist die Anzahl der Schüler stark gestiegen. Am deutlichsten wirkt sich das an den Grundschulen aus. Dort werden den Daten zufolge derzeit im Durchschnitt sechs Prozent mehr Kinder unterrichtet als im vorangegangenen Schuljahr. Den landesweit heftigsten Anstieg verzeichnet dabei der Rhein-Pfalz-Kreis, dort ist die Anzahl der Grundschüler um 10,2 Prozent angestiegen. Die anderen Pfälzer Kreis hingegen bewegen sich überwiegend im Mittelfeld oder – wie die Südwestpfalz (+4,7 Prozent) und der Kreis Germersheim (+4,2 Prozent) – am unteren Ende der Skala. Bei den kreisfreien Städten verzeichnet Trier mit einem Plus von 8,6 Prozent den größten Grundschüler-Zuwachs, Kaiserslautern bewegt sich mit +8,4 Prozent aber in einer ähnlichen Größenordnung.