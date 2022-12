Die an ukrainische Botschaften und Konsulate in verschiedenen Ländern gesendeten verdächtigen Päckchen haben alle einen Tesla-Händler in Deutschland als Absender. „Alle Umschläge haben die gleiche Absenderadresse: den Tesla-Händler in der deutschen Stadt Sindelfingen“, erklärte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Mittwoch und fügte hinzu, dass ukrainische Vertretungen in Italien, Polen, Portugal, Rumänien und Dänemark kürzlich solche Umschläge erhalten hätten.

Laut Außenminister 31 Fälle

„Insgesamt haben wir bereits 31 Fälle in 15 Ländern“, sagte Kuleba. Der Versand sei meistens von Postämtern erfolgt, die nicht mit einem Videoüberwachungssystemen ausgestattet seien, fügte er hinzu. Die ukrainische Botschaft in Madrid hatte Ende November erklärt, dass ein Wachmann leicht verletzt wurde, nachdem er eine an die Vertretung adressierte Briefbombe geöffnet hatte. Seitdem hat die Ukraine weitere Vorfälle gemeldet.

Anfang Dezember hatten mehrere ukrainische diplomatische Vertretungen in der EU Pakete mit Tieraugen erhalten. Kiew bezeichnete die „blutigen“ Sendungen mit Tiergewebe darin als „geplante Terror- und Einschüchterungskampagne“.