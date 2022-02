Wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine haben die fasnachtstreibenden Vereine in Hettenleidelheim ihre Prunksitzung abgesagt. Diese hätte eigentlich am Samstagabend online stattfinden sollen.

Es war alles vorbereitet: Der KV Feuerio, die Kolpingsfamilie und der VfR wollten am Samstagabend eine Online-Prunksitzung auf die Beine stellen. 75 Plätze seien bereits an Vereinsmitglieder vergeben worden, damit die Aktiven auf der Bühne Feedback erhalten, sagte der Feuerio-Vorsitzende Reinhard Herbst. Das restliche Publikum hätte sich kostenlos per Zoom zuschalten können. Rund ein Dutzend Programmpunkte hätte es gegeben, darunter Sketche, Büttenreden und Tänze. Schon zuvor stand eine Saalfasnacht immer wieder zur Debatte. Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung wegen der Pandemie ohne Publikum übertragen, doch die Aktiven klagten über fehlendes Feedback. Nun hätten die Vereine einen Kompromiss gefunden, mit dem alle leben könnten, so Herbst.

Doch daraus wurde nichts. Wie Herbst nun auf Anfrage mitteilte, hätten sich die fasnachtstreibenden Vereine des Ortes am Freitagvormittag kurzfristig abgestimmt, um die Veranstaltung abzusagen. Angesichts des Krieges in der Ukraine hätten bereits zuvor einzelne Aktive angekündigt, am Samstag nicht auf die Bühne zu gehen.