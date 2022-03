Die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer wird vergrößert, um die Menge an Geflüchteten aus der Ukraine stemmen zu können. Mehrere Hundert sind bereits vor Ort, es werden noch mehr erwartet. Nicht alle Ukrainer müssen dort registriert werden.

Ende Februar, drei Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, waren die ersten Geflüchteten in der AfA in Speyer angekommen. Damals konnten elf Menschen kurzzeitig in der Einrichtung in Speyer-Nord untergebracht werden. Am Dienstag, 8. März, ist die Zahl der ukrainischen Geflüchteten in der AfA Speyer nach RHEINPFALZ-Informationen auf etwa 270 angestiegen. Für sie sind Betten in den Sporthallen eingerichtet worden. Zwischenzeitlich sind mehr als 300 Geflüchtete aus der Ukraine in der Landeseinrichtung in der Spaldinger Straße gewesen. 50 konnten zwischenzeitlich in einer anderen Unterkunft in Rheinland-Pfalz unterkommen. Die Einrichtung in Speyer rechnet RHEINPFALZ-Informationen zufolge mit mehreren hundert weiteren Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet. Deshalb sollen Thermohallen auf dem Gelände für bis zu 450 weitere Betten aufgestellt werden.

Eine Anfrage beim zuständigen Ministerium für Integration in Mainz mit der Bitte um konkrete Zahlen blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier hat auf Anfrage bestätigt, dass in den fünf AfAs des Landes Kapazitäten für bis zu 4000 Geflüchtete geschaffen werden sollen.

Nicht in jedem Fall müssen ukrainische Geflüchtete in der AfA registriert werden. Das hat die Einrichtungsleitung in Speyer mitgeteilt. Nur Personen, die einen Asylantrag stellen müssen oder jene, die kein Dach über dem Kopf haben, müssen sich dort registrieren. Ukrainer, die etwa bei Freunden unterkommen, sollten sich bei der zuständigen Ausländerbehörde melden.