Die Helfer, die am Dienstag mit Kleinbussen nach Polen gefahren sind, um Hilfsgüter an die Grenze zur Ukraine und Kriegsflüchtlinge in den Rhein-Pfalz-Kreis zu bringen, befinden sich aktuell in der polnisch-ukrainischen Grenzregion. Sie haben aber noch niemanden gefunden, der mit in die Pfalz kommen möchte. Die meisten Geflüchteten wollten in Osteuropa und damit in der Nähe ihres Heimatlands bleiben, berichtet RHEINPFALZ-Redakteur Sven Wenzel, der sich dem Kleinbus-Konvoi angeschlossen hat.

Ein Bus kehrt vorzeitig zurück

Einer der vier Busse war am Dienstag nicht nach Polen, sondern nach Frankfurt/Oder gefahren und dann weiter nach Berlin, um dort einige der mit der Bahn angekommene Ukrainer aufzunehmen. Doch die würden in zentrale Auffanglager gebracht, informiert der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, in deren Auftrag die Fahrzeuge unterwegs sind. „Nur Flüchtlinge, die einen fest vorgegebenen Wohnraum haben, können direkt abgeholt werden. Daher sei dieser Bus am Mittwoch ohne Flüchtlinge zurückgefahren. Reith erwartet die Rückkehr der noch in Polen befindlichen Wagen nicht vor Donnerstagvormittag.

