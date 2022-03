Die Helfer, die am Dienstag mit Kleinbussen nach Polen gefahren sind, um Hilfsgüter an die Grenze zur Ukraine und Kriegsflüchtlinge in den Rhein-Pfalz-Kreis zu bringen, befinden sich aktuell in Lipowiec, etwa 80 Kilometer westlich der polnisch-ukrainischen Grenze. Das hat am Mittwoch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim mitgeteilt, in deren Auftrag die Fahrzeuge unterwegs sind. „Die Fahrer helfen derzeit vor Ort mit und werden erst danach Gäste aufnehmen“, so Michael Reith (SPD). Ihre Rückkehr werde deshalb nicht vor Donnerstagvormittag erwartet.

Ein Bus ist in Berlin

Einer der vier Busse war am Dienstag nicht nach Polen, sondern nach Frankfurt/Oder gefahren und befindet sich nun laut Reith in Berlin. Denn dorthin habe die Deutsche Bahn viele Menschen aus der Ukraine gebracht. „Dieses Fahrzeug kommt heute in den späten Abendstunden zurück“, kündigt der Bürgermeister an.

Mehr über die Hilfsaktion anlässlich des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine lesen Sie hier.