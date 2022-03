Die Dompfarrei Pax Christi, das Domkapitel und die Dommusik haben zum Gebet für die Menschen in der Ukraine in den Dom eingeladen. Am Donnerstag, 3. März, um 19.30 Uhr ist aus aktuellem Anlass ein Friedensgebet geplant, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heißt. Halten wird den etwa halbstündigen Gottesdienst der Domdekan Christoph Maria Kohl. Der ukrainische Geiger Daniel Spektor sowie Domorganist Markus Eichenlaub und verschiedene Chorgruppen der Dommusik übernehmen die musikalische Gestaltung. Eine Anmeldepflicht oder die Erfassung der Kontaktdaten besteht nicht mehr, es gelten allerdings die 3G-Regeln. Ein Test- oder Impfnachweis in Verbindung mit einem Ausweis ist für den Eintritt also erforderlich. Am Sonntag soll es am Domplatz außerdem eine Mahnwache mit Lichterkette geben, zu der das Speyerer Bündnis für Demokratie und Zivilcourage sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund Speyer aufrufen.