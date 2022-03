Die rheinland-pfälzische Landesregierung weiß eigenen Angaben zufolge bislang nicht, wie viele der hier aufgenommenen Ukraine-Flüchtlinge sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Eine Sprecherin des Integrationsministeriums erläutert: Weil im Moment so viele Menschen eintreffen, war eine statistische Erhebung bislang nicht möglich. Allerdings würden alle Personen bei ihrer Ankunft in einer Aufnahmestelle getestet und blieben dann einen Tag lang in Isolation. Wer ein positives Ergebnis bekommt, muss anschließend in Quarantäne.

Das Saarland geht ähnlich vor, hat die Testergebnisse aber bereits ausgewertet. Innenminister Klaus Bouillon (CDU) sagt: Bis zu 30 Prozent der Ukraine-Flüchtlinge seien mit dem Virus infiziert. In Rheinland-Pfalz hingegen ist laut Ministeriumssprecherin nur klar: „Bisher ist es den Einrichtungen durch eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen gelungen, Infektionsausbrüche zu verhindern.“