Die Geschäftsleitung der Uhly GmbH aus Grünstadt hat am Mittwoch einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die Folgen der weltweiten Corona-Pandemie hätten zu einem erheblichen Rückgang bei Umsatz und Auftragseingang bei dem Maschinen- und Anlagenbauer geführt. Das Amtsgericht Ludwigshafen habe den Sanierungsexperten Rechtsanwalt Steffen Rauschenbusch von der Mannheimer Kanzlei Ernestus Rechtsanwälte zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Der Geschäftsbetrieb werde unter dessen Mitwirkung uneingeschränkt fortgeführt. Die bei Uhly beschäftigen 50 Mitarbeiter seien in eine Betriebsversammlung am Donnerstag über die Situation informiert worden. Die Löhne und Gehälter werden nun über die Bundesagentur für Arbeit bis zum 1. September gesichert. Bis dahin werde der vorläufige Insolvenzverwalter die Betriebsfortführung gewährleisten und Gespräche mit potenziellen Investoren führen.