Aufbruchstimmung in der Altstadt

Derzeit wird der Marktplatz gepflastert. Und hier und da sind Maler am Werk. In den Uferschen Höfen in der Landauer Altstadt steht der Abschluss des ersten Bauabschnitts bevor. Derweil richtet der erste Geschäftsmann schon seinen Laden ein.

Wenn ein Café zur Weinbar wird

Tagsüber Café, abends Wein – das wird künftig das Konzept des Café Ludwig 1 in Rhodt sein. Der Laden in der Theresienstraße soll abends in anderem Glanz erstrahlen. Wie das funktioniert und was die Inhaber noch vor haben.

Walsheimer Hütte wird fit gemacht

Wer wandert, will auch einkehren. Im Pfälzerwald gibt es ein großes Netz an Hütten. Nun soll wieder eine altbekannte im Pottaschtal dazu kommen. Aber zunächst muss an der Walsheimer Hütte so einiges repariert werden.

Energiewende in Bürgerhand

Kirrweiler will eine Fotovoltaikanlage errichten. Geplant ist eine Genossenschaft, an der sich Bürger beteiligen können. Wie kann ein solches Projekt auf die Beine gestellt werden?

Klosterstraße wird nächstes Jahr saniert

Nach der Straße An der Hochschule plant die Stadt Germersheim bereits die Sanierung der Klosterstraße – genauer, des Teilstücks vom Abgang zur Musikschule bis zur Queich. Parken in der Innenstadt wird jedoch nicht einfacher werden.

E-Laster im Wintertest

Bis minus 25 Grad, schneidender, eiskalter Wind. Finnland ist gut geeignet, um Mercedes-Benz-Trucks für den Wintereinsatz zu testen. Neben Dieselbrummis waren dieses Mal auch große Stromer mit dabei. Wie sie sich geschlagen haben.