Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat mit eindringlichen Worten vor dem Ausverkauf des Fußballs gewarnt und scharfe Kritik an den neuen Super-League-Plänen geübt. „Es ist wirklich gut, dass noch nie jemand vor Scham gestorben ist“, sagte der Slowene am Mittwoch während seiner Rede beim Kongress der Europäischen Fußball-Union Uefa in Lissabon in Richtung der Macher der Super League. Er sehe einen „Wolf getarnt als Großmutter, bereit, dich aufzufressen“, sagte Ceferin in Anspielung auf das Rotkäppchen-Märchen.

Die Gründer der einst krachend gescheiterten Super League – der FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin – nehmen aktuell einen neuen Anlauf, ein Konkurrenzprodukt zu den Uefa-Wettbewerben zu etablieren. Auch der Europäische Gerichtshof ist eingeschaltet, der weiterhin prüft, ob das Uefa-Modell mit EU-Recht vereinbar ist.

Ceferin sprach von „Zynismus gegen Moral. Egoismus gegen Solidarität. Gier gegen Wohlwollen.“ Als weitere Gegensatzpaare nannte er: „Schamlose Lügen gegen die Wahrheit. Profitdenken gegen Titelhunger“. Ceferin steht am Mittwoch zur Wiederwahl an.