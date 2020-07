Udo Scholz, der Anfang Juli an den Folgen eines Herzstillstandes verstorbene langjährige Hallen- sowie Stadionsprecher der Adler Mannheim und des 1. FC Kaiserslautern wird am Dienstag, 21. Juli, ab 12 Uhr auf dem Friedhof in Friedelsheim beigesetzt. Das haben die Adler mitgeteilt. „Aufgrund der Corona-Verordnung ist im Rahmen einer Beerdigung die Zusammenkunft von maximal 350 Personen gestattet. Ein Großteil der verfügbaren Plätze ist dabei bereits für geladene Gäste reserviert, weshalb die Adler Mannheim und die Familie Scholz um Verständnis bitten, dass wohl bei weitem nicht alle Trauernde Zugang zum Friedhofsgelände erhalten können“, teilt der Verein weiter mit. Es werde auch nach der Beisetzung möglich sein, vor Ort „persönlich und in aller Ruhe Abschied“ von Udo Scholz zu nehmen.