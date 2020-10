Teufel geben niemals auf: Nachdem die Drittliga-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern in Wiesbaden nach einem 0:2-Rückstand am Montag noch gepunktet haben, gelang den Oberliga-Kickern am Freitagabend in Bingen dasselbe Kunststück. Luca Jensen und Tim Buchheister sorgten dafür, dass ein schon verloren geglaubtes Spiel ein versöhnliches Ende nahm. 2:2 endete die Partie. Tore waren in Durchgang eins noch ausgeblieben. Hier waren die Platzherren der Hassia vor allem durch Standards gefährlich – wobei „gefährlich“ Auslegungssache ist. In arge Verlegenheit gerieten die „Kleinen Teufel“ nicht. Umgekehrt kam die Bugera-Elf nur zu wenigen Torgelegenheiten, etwa durch einen 20-Meter-Schuss von Leon Jensen, der knapp vorbeiging (21.), während ein Treffer von Tim Buchheister wegen Abseitsstellung nicht gegeben wurde (36.). Schlag auf Schlag ging es nach dem Seitenwechsel weiter: Erst schlug eine Flanke von Derrick Amoako aus spitzem Winkel mit Hilfe der Lattenunterkante zum 1:0 ein (53.), zwei Minuten später stand Baris Yakut nach Zuspiel von Levi Mukamba allein da und erhöhte auf 2:0 (55.). Die Schlussphase war angebrochen, da wertete der Referee das Einsteigen von Bingens Sebastian Baumann als elfmeterwürdig, Luca Jensen nahm das Geschenk dankend an (84.). Damit nicht genug: Oessweins Flanke in der 89. Minute beförderte Buchheister per Kopf zum Ausgleich in die Maschen.