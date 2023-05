Seit Ende April ist U17 auf seinem Transport-Schiff bereits in Richtung Speyer unterwegs. Dort wird es im Museum erwartet, wo es etwa ein Jahr lang auf die Weiterreise ins Technik Museum Sinsheim vorbereitet wird. Während der Arbeiten könne man es beim Museums-Besuch in Speyer von außen sehen, sagt Museums-Sprecherin Simone Lingner. Wirklich besichtigen könne man es dann allerdings erst in Sinsheim, spätestens 2025.

Am Dienstag soll das U-Boot laut Technik Museum Speyer in Mainz gegen 8 Uhr losfahren. Am späten Nachmittag wird es in Mannheim erwartet. Es kann vorher vom Rheinufer in Mannheim und Ludwigshafen beobachtet werden. Am Mittwoch geht es dann weiter nach Speyer, auch dort wird es vom Rheinufer aus zu sehen sein, voraussichtlich am Vormittag.

Wie es weitergeht mit dem Transport und wann genau das U-Boot wo zu sehen sein wird, lesen Sie im ausführlichen Bericht: zum Artikel.