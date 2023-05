Ende gut, alles gut: So lautet die Bilanz des Technik-Museums Speyer zum abgeschlossenen Transport des U-Boots U17 der deutschen Marine am Sonntagnachmittag. Marketingleiterin Sandra Drawe sagte der RHEINPFALZ: „Wir sind alle erleichtert, dass es geschafft ist.“ Im Vorfeld hatte es Kritik wegen eines Kahlschlags im geschützten Auwald und der Ausstellung eines „Kriegsgeräts“ gegeben. Beim vier Kilometer langen Straßentransport, der am Sonntag mit rund einstündiger Verspätung gegen 9 Uhr am Naturhafen begonnen hatte und erst kurz vor 13 Uhr im Museum ankam, gab es nach Auskunft von Polizeisprecherin Nina Reuter keine Störungen durch Protestierer. Die Friedensinitiative Speyer informierte über ihre Ansichten am Rand des Transports. Allerdings ist laut Polizei von dem U-Boot ein Baum neben der Hauptfeuerwache gestreift worden. „Ob es dabei zu einem Sachschaden kam, wird im Laufe der Woche überprüft“, heißt es. Die U17 wird nun in Speyer auf dem Museumsaußengelände saniert, bevor es voraussichtlich Ende 2024 über Rhein, Neckar und einige Straßen zur Endstation im Technik-Museum Sinsheim gehen soll.