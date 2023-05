U-Boot nimmt alle Hürden: U17 steht im Technik-Museum

Auf der letzten Etappe des Transports der U17 ins Technik-Museum Speyer ist es nochmal spannend geworden. Nicht etwa weil Protestierer den Tross aufgehalten hätten. Denn sogenannte Störer gab es nicht. Aber Neugierige, die Absperrungen missachteten, und Grünflächen, auf die kurz vor knapp noch Metallplatten gelegt wurden. Zum Artikel

Auch in der Pfalz daheim: Wie gefährlich ist der giftige Ölkäfer?

Frühlingszeit ist auch Käferzeit. Im Westerwald wurde kürzlich ein Spielplatz wegen der Sichtung des giftigen Schwarzblauen Ölkäfers geschlossen. Dabei reichen bei Kontakt mit dem Käfer ein paar simple Regeln aus. Zum Artikel

Wieder keine Punkte: FCK verliert 0:2 in Karlsruhe

Die Roten Teufel setzen ihren Negativtrend fort. Dabei liefern sie nach Ansicht von Trainer Dirk Schuster eine ihrer besten Auswärtspartien der gesamten Saison. Zum Artikel

Polizei unversöhnlich: Leitheiser soll 800 Euro Strafe zahlen

Er wurde zu Unrecht verdächtigt, vom Pizzabäcker eine Waffe gekauft zu haben. Er durfte drei Monate nicht zum Dienst kommen. Nun setzt der Dienstherr noch eins drauf und brummt seinem Polizisten Uwe Leitheiser eine Geldbuße auf. Sein Anwalt wundert sich: „Wenn ich selbst so viel Mist gebaut habe, dann gehe ich da mit mehr Fingerspitzengefühl ran.“ Die Missstände im Polizeipräsidium Westpfalz ziehen Kreise. Zum Artikel

Kommentar: Die Mitschuld der Grünen am Untergehen des Klima-Ziels

Über die Ökopartei wird gerade der Stab gebrochen. Weil sie beim Klimaschutz schnell den Hebel umlegen will. Jetzt, sofort! Andere Parteien geben sich da wahltaktisch schlauer. Zum Artikel

Eltern von Schulkindern schlagen Alarm: Ärger wegen Rotsündern

Wenn ihre Kinder sich morgens auf den Weg in die Grundschule machen, bereitet das einigen Eltern in Eisenberg Bauchschmerzen. Sie sorgen sich. Denn am Rotlicht der Ampel Konrad-Adenauer-Straße/Goethestraße brettern so manche Autofahrer einfach durch. Zum Artikel

Ehepaar prügelt erst sich und dann Polizisten

Am frühen Sonntagmorgen ist kurz nach 2 Uhr ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau am Schwimmbad in Maikammer eskaliert. Zum Artikel

Tiefe Geothermie: „Lassen uns nicht vor Karren spannen“

Bei Geothermie kochen die Emotionen hoch. Im Gespräch mit Anke Herbert und Axel Nickel erklären Neustadts OB Marc Weigel und Duttweilers Ortsvorsteher Kay Lützel, wie Ruhe hingebracht werden könnte und welche Rolle die Firma Vulcan dabei spielt. Zum Artikel