Die Adler Mannheim müssen je nach Heilungsverlauf zwischen drei und vier Monate auf Tyler Gaudet verzichten. Der Neuzugang aus Wolfsburg hatte sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers am Bein verletzt, musste seine erst zweite offizielle Partie im Dress der Adler vorzeitig beenden. „Dass uns Tylers Ausfall besonders hart trifft, ist mit Sicherheit kein Geheimnis. Er ist zweifellos einer der besten Center der Liga“, sagt Sportmanager Jan-Axel Alavaara zum Ausfall des 29 Jahre alten Kanadiers. Nicht ausgeschlossen, dass die Adler sich nun noch einmal auf dem Spielermarkt umschauen. Gerade in Nordamerika gibt es nun Profis, die absehbar bei ihren NHL-Klubs noch nicht mit Einsätzen rechnen können.