Bundesbauministerin Klara Geywitz (48, SPD) hat sich am Freitag im Fernheizkraftwerk der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) über den aktuellen Stand bei der kommunalen Wärmeplanung informiert. Der kaufmännische TWL-Vorstand Dieter Feid bezifferte die Kosten für die Umsetzung der klimaneutralen Energiewende in Ludwigshafen bis 2045 auf etwa eine Milliarde Euro allein für die TWL und die Stadt. Ohne Förderung von Bund und Land sei dies nicht finanzierbar. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) betonte, dass für eine sozial verträgliche Umstellung eine öffentliche Förderung für die Bürger unerlässlich sei. „Aktuell fehlen uns die Perspektiven für die Finanzierung“, gab Steinruck der Ministerin mit auf den Weg. Der technische TWL-Vorstand Thomas Mösl mahnte an, dass mehr Häuser energetisch saniert werden müssten, sonst seien die Ziele nicht erreichbar. Auch hier müssten private Immobilienbesitzer stärker gefördert werden. Geywitz räumte ein, dass künftig sehr viel mehr Geld in die Förderung der Energiewende fließen müsse – mehr als die bisher eingestellten drei Milliarden Euro pro Jahr.