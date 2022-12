Tech-Milliardär Elon Musk ist von der Mehrzahl der Twitter-Nutzer aus seinem Chef-Posten gewählt worden. Musk hatte zuvor Twitter-Nutzer in einer Umfrage abstimmen lassen, ob er Chef des Kurznachrichtendiensts bleiben soll. „Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten? Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten“, schrieb er auf Twitter. Fast 18 Millionen Stimmen hatte der Tweet bis kurz vor Ende der Abstimmung. Mehr als 57 Prozent davon stimmten für einen Rücktritt von Musk. Ob sich der Milliardär jedoch an seine eigene Ankündigung hält, ist fraglich.

Der Online-Dienst hat sich in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Kommunikationsplattform entwickelt: Auf der ganzen Welt nutzen Regierungen, Behörden und Politiker Twitter für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Erst im Oktober hatte Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft.