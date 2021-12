„Leben leicht gemacht – The biggest Loser“ – bei dieser Sat.1-TV-Show ist eine junge Frau aus Mannheim mit von der Partie. Alisa bringt 161 Kilogramm auf die Waage. Sie und 19 weitere Kandidaten haben das gleiche Ziel: Sie wollen abnehmen – und zwar deutlich. Die Dreharbeiten für die neue Staffel fanden auf der griechischen Insel Naxos statt. In einem Trainingscamp sollen mit der Unterstützung von Prominenten die Pfunde purzeln. Als Helfer mit dabei sind beispielsweise Ex-Fußballprofi Jimmy Hartwig und Fabian Hambüchen, der Olympiasieger im Turnen. Camp-Chefin ist die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss, die mit Rat und Tat zur Seite steht. Alisa aus Mannheim ist 26 Jahre alt und arbeitet als Sozialarbeiterin. Ihre Gesundheit steht für sie an erster Stelle: Laut der Internetseite des Senders will sie niemals mit Bluthochdruck oder Diabetes kämpfen müssen. Die erste Folge der Staffel ist am 2. Januar um 17.30 Uhr zu sehen. Mit dabei ist auch ein Kandidat aus Pirmasens.