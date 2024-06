Der Turnverein Dahn hat bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik seinen Titel im Gruppen-Mehrkampf verteidigt. Die Schützlinge der Trainerinnen Aline und Nicole Kriebel siegten am Donnerstagabend bei den Finals in Frankfurt nach zwei grandiosen Übungen – erst mit Bällen und Bändern, dann mit Reifen – mit insgesamt 52,25 Punkten vor dem TB Oppau (46,45) und dem TV St. Wendel (43,65). Es ist Dahns vierte Mehrkampf-Meisterschaft in Folge.