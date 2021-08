Im Auftaktspiel der Oberliga besiegte der TuS Mechtersheim den FC Speyer gestern Abend mit 3:0 (0:0). Der äußerst ausgeglichenen ersten Halbzeit fehlte es merklich an Höhepunkten. Beide Teams agierten aus einer sicheren Abwehr heraus, ließen jedoch offensive Durchschlagskraft vermissen. Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag. Mechtersheims Linksverteidiger Luca Lehr wurde außen schön freigespielt, seine Maßflanke verwertete der gerade eingewechselte Alexander Biedermann per Kopf zur Führung für die Hausherren (46.). Doch auch nach der Mechtersheimer Führung blieb das Spiel offen. Julien Jubin (59.) und Yannis Albrecht (69.) vergaben gute Ausgleichschancen für den FC. Dazwischen stellte Mechtersheims Robin Muth nach einem Fehler im Speyerer Aufbauspiel beinahe per Kopf auf 2:0 (65.). In der Schlussphase hielten die Hausherren um den neuen Abwehrchef Anes Klicic den zu zaghaften Speyerer Angriffsversuchen stand, ehe Biedermann die Partie mit seinem zweiten Treffer entschied (86.). Das 3:0 durch Bruno Ferreira da Cruz bereitete Biedermann schön per Kopf vor (90.+3).