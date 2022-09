2:0 geführt, 2:3 zurückgelegen und dann doch noch den Ausgleich erzielt: Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat am Montagabend im Londoner Wembley-Stadion gegen Gastgeber England ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Nach einer schwachen und torlosen ersten Halbzeit trafen im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel der Nations League Ilkay Gündogan (53.; Foulelfmeter) und Kai Havertz (67.) zur deutschen 2:0-Führung, die Luke Shaw (72.) und Mason Mount (75.) binnen dreier Minuten egalisierten. Harry Kane per Foulelfmeter brachte die Gastgeber sogar in Führung (83.), ehe erneut Havertz einen Torwartfehler zum Ausgleich nutzte (87.)