Der beliebte US-Haushaltswarenhersteller Tupperware ist pleite. Das Unternehmen stellte in den USA für sich und einige Tochterfirmen Antrag auf Gläubigerschutz, wie es am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Das Traditionsunternehmen aus Orlando in Florida ist für seine bunten Plastikdosen und privaten Werbepartys bekannt, kämpft aber seit Jahren mit sinkenden Verkaufszahlen und steigenden Kosten. In den vergangenen Jahren habe Tupperware mit einem „herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld“ zu kämpfen gehabt, hieß es zur Begründung für den Antrag auf ein Insolvenzverfahren. Es seien mehrere strategische Optionen durchgespielt worden, das Konkursverfahren biete nun aber die beste Möglichkeit für eine Neuausrichtung. Die Marke Tupperware solle dabei erhalten bleiben.

