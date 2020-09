Bei einer Tuning-Kontrolle in Worms hat die Polizei am Freitagabend gleich mehreren Autofahrern die Weiterfahrt mit ihrem Wagen untersagt. Die Beamten hatten nach eigenen Angaben an drei Orten im Stadtbereich insgesamt 30 Fahrzeuge kontrolliert. Laut Bericht wurden dabei an 15 Autos unerlaubte Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Wagens führen. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage informiert, wurde sechs Autofahrern die Weiterfahrt untersagt. Die anderen wurden dazu aufgefordert, die Mängel umgehend zu beheben.

Mit verbotener Radar-Warn-App erwischt

Ein Autofahrer hatte laut Bericht ein Fahrwerk verbaut, welches nicht eingetragen war. An anderen Fahrzeugen waren unter anderem die Heckleuchten foliert, Rad-Reifenkombinationen nicht eingetragen und Anbauten nicht abgenommen. Bei einer Messung der Lautstärke der Auspuffanlage fiel zudem ein Fahrzeug als zu laut auf. Dies sei jedoch vermutlich auf Verschleiß zurückzuführen, so die Polizei. Bei einem Fahrzeug wurde zudem die Nutzung einer Radar-Warn-App sanktioniert, bei zwei Autofahrern wurde ein Rotlichtverstoß geahndet.