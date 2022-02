Der von den Auswirkungen der Corona-Pandemie stark getroffene Reisekonzern TUI hat eine deutliche Umsatzsteigerung im ersten Quartal seines Geschäftsjahres vermeldet. Wie TUI am Dienstag in Hannover mitteilte, lag der Umsatz von Oktober bis Ende Dezember 2021 fünf Mal höher als im Vorjahreszeitraum. Zudem gebe es für den Sommer 2022 „eine sehr starke Buchungsdynamik“.

Anfang April will der Konzern 700 Millionen Euro an Staatshilfen zurückgeben. Die Rahmenbedingungen für den Tourismus hätten sich inzwischen „deutlich verbessert“, hob der Konzern hervor. „Der Weg aus der Pandemie zeichnet sich immer klarer ab“, erklärte TUI-Chef Fritz Joussen. TUI hatte in der Krise von der Regierung staatliche Hilfe in Höhe von insgesamt rund 4,3 Milliarden Euro erhalten – Kreditlinien in Höhe von drei Milliarden Euro und zwei stille Einlagen in Höhe von 1,26 Milliarden Euro.