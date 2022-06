Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer berichtet von vielen Anfragen, seit es in dieser Woche über eine Pflegerin mit offener Tuberkulose auf seiner Kinder-Intensivstation informiert hat. Rund 40 Eltern der Kinder, die als Kontaktpersonen gelten, hätten sich bis Freitag bei einer seit Dienstag geschalteten Hotline gemeldet. Sie fragten etwa nach, welche Symptome bei ihren Babys auf Infektionen mit der Lungenkrankheit hindeuten könnten. Das Krankenhaus geht davon aus, dass die Gefahr einer Ansteckung in der Arbeitszeit der Erkrankten zwischen Juli 2021 und April 2022 sehr gering war; bisher sind keine neuen Infektionen bekannt geworden. „Trotz der schwierigen Situation verlaufen die Gespräche ruhig und sachlich“, so Hans-Jürgen Gausepohl, Chefarzt der Kinderklinik, über die Telefonate. Die Eltern von 193 Babys waren kontaktiert, rund 80 Klinikmitarbeiter auf Infektionen getestet worden. „Es besteht kein Ansteckungsrisiko für Tuberkulose in unserem Krankenhaus“, so Gausepohl. Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.