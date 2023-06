Der TSV Schott Mainz hat nach der Oberliga-Meisterschaft auch den Südwest-Pokal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Aydin Ay setzte sich im Finale am Samstag in Pirmasens im Elfmeterschießen mit 5:4 (2:2, 2:2) gegen den VfR Wormatia Worms durch. Damit qualifizierte sich Schott für die erste Runde des DFB-Pokals. Für den Regionalliga-Absteiger aus Worms scheiterte Alexander Shehada beim letzten Elfmeter an TSV-Keeper Tim Hansen. Nils Fischer (10. und 60. Minute) hatte in der regulären Spielzeit zweimal für Wormatia getroffen. Leon Kern (37.) und Johannes Gansmann (79.) glichen zweimal im Sportpark Husterhöhe aus. Die Mainzer mussten die Verlängerung mit zehn Spielern bestreiten, da Dominik Ahlbach kurz zuvor Gelb-Rot gesehen hatte.