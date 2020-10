Die Kunstturner der TSG Grünstadt sind im Halbfinale der Zweiten Bundesliga. Ihren zweiten Sieg holte die Mannschaft von Florian Bachmann und Alexander Pogoreltsev gestern im Heimwettkampf gegen die TG Saar II mit 37:25.

Viel dazu beigetragen hat der Schweizer Tim Randegger (20). Am Boden zeigte er einen Doppelsalto mit zwei Schrauben, schloss mit einer Dreifachschraube ab und bekam dafür einen Endwert von 13,9. Ab Pferd patzte er zunächst, tat sich danach beim Handstand schwer, gewann jedoch trotzdem vier Score-Punkte gegen den Saarländer Tobias Matzke, der ebenfalls neu ansetzen musste. Beim Sprung zeigte Randegger sauber und souverän einen spektakulären Tsukahara mit zweieinhalb Längsachsendrehungen. Auch wegen der hohen Schwierigkeit sicherte er sich dadurch einen Endwert von 14,2. Der andere Schweizer im Team, Ian Raubal (19) glänzte am Reck. Als es 30:22 stand, konnte er mit seiner Übung den Sieg für die TSG holen. Er turnte sauber seine Übung, unter anderem mit dem Katchev gestreckt, einem Flugelement über die Reckstange. Beim Abgang zeigte er dem angeheizten Publikum einen Rückwärtssalto mit ganzer Schraube. „Die Schweizer passen sehr gut zur Mannschaft“, sagte Trainer Pogoreltsev. Aber auch die Eigengewächse haben sich im letzten Jahr stark entwickelt.

Justus Fröhlich (20) mache bereits Sprünge, die zu den schwierigsten der Welt gehören, so der Trainer. Noah Graf (18) war am Boden stark, habe aber dann Probleme mit seinem Ellenbogen gehabt. Joachim Kindler (18) sei in den vergangenen Monaten am Pferd sehr stark geworden, auch an den Ringen habe er sich verbessert. „Da kommt noch was“, kündigte Pogoreltsev an.