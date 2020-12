Kein großes Spiel in Sinsheim, aber drei Punkte für RB Leipzig. Durch ein Tor von Yussuf Poulsen in der 60. Minute gewann der Titelaspirant am Mittwochabend bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 (0:0). Poulsen beendete eine schöne Kombination. Nach einer Flanke von Angelino legte Marcel Sabitzer dem Stürmer den Ball mit dem Kopf vor. Nach dem Rückstand machte die TSG kurze Zeit Druck. Torhüter Peter Gulasci verhinderte mit einer tollen Parade den Ausgleich nach einem Kopfball von Christoph Baumgartner. Die Leipziger Abwehr stand sicher, ließ sonst keine Chance zu. Hoffenheim ist auf den 13. Tabellenplatz zurückgefallen. Das war zu wenig.