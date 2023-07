Der tschechische Schriftsteller Milan Kundera ist tot. Der 94-Jährige sei am Dienstag nach langer Krankheit gestorben, sagte die Sprecherin der Milan-Kundera-Bibliothek in seinem Geburtsort Brünn (Brno), Anna Mrazova, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Kundera war mit dem Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ von 1984 weltberühmt geworden.