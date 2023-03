Der Militärübungsplatz im Bereich der Dudenhofener Sanddünen soll eingezäunt werden. Das bestätigte das Landeskommando der Bundeswehr auf RHEINPFALZ-Anfrage. Ob das Gelände ganz oder nur teilweise umzäunt werden soll, sei aber noch unklar. Ebenso offen sei der Zeitpunkt. Der Auftrag zur Umzäunung müsse zunächst noch ausgeschrieben werden.

Mit der Abgrenzung wolle man verhindern, dass Unbefugte in Übungen der Truppe hineinspazieren. Bislang war es so, dass Zivilisten auf dem von der Bundeswehr nur selten genutzten Gelände geduldet wurden – so lange sich gerade niemand auf den Ernstfall vorbereitete. Etwa ein naher Waldkindergarten nutzte das Areal regelmäßig als Ausflugsziel. Gefahr durch herumliegende Munition gebe es eher keine, sagte ein Sprecher des Landeskommandos.

Rund 130 Fußballfelder groß

Zwischen Speyer und Dudenhofen werde vor allem das „Schanzen“, also das Ziehen von Schützengräben geübt. Gefahr bestehe daher in erster Linie durch Reste von Stacheldraht oder durch Nägel. Der Standortübungsplatz auf Speyerer und Dudenhofener Gemarkung ist rund 130 Fußballfelder groß. Ein kleiner Teil des Geländes ist bereits umzäunt. Es war Übungsplatz des Spezialpionierbataillons 464, das die Domstadt 2015 verließ. Seit 2018 wird das unter Naturschutz stehende Areal wieder von der Bundeswehr genutzt.