Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat einem 56 Jahre alten Motorradfahrer die Vorfahrt genommen und einen Unfall verursacht. „Nach einem kurzen Wortwechsel“ mit dem gestürzten Harley-Davidson-Fahrer fuhr der 62-Jährige einfach davon, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vorfall in Carlsberg (Kreis Bad Dürkheim) ereignete sich an Karfreitag. Die Polizei fand den Fahrer in seiner Wohnung, ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge mehr als drei Promille.

Weiterer Unfall unter Alkoholeinfluss

Ebenfalls im Kreis Bad Dürkheim kam es in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags zu einem weiteren alkoholbedingten Unfall. Ein Autofahrer stieß in Gerolsheim beim Rangieren rückwärts gegen einen Begrenzungsstein, schob diesen gegen eine Hauseingangstreppe und flüchtete anschließend. Dank eines Zeugen fand die Polizei den 31-Jährigen, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von 2,6 Promille ergab. Mit dem Wagen fuhr er zudem ohne Einverständnis des Halters.