Kurz vor einer historischen Sitzung des amerikanischen Kongresses zur US-Wahl hat Präsident Donald Trump am Mittwoch seine Behauptung erneuert, er sei nur durch Betrug um den Sieg gebracht worden.

„Sie haben die Wahl manipuliert, sie haben sie manipuliert wie sie noch nie eine Wahl manipuliert haben“, sagte Trump vor Zehntausenden von Anhängern im Zentrum von Washington. „Wir werden niemals aufgeben“ oder eine Niederlage eingestehen, so Trump weiter in einer Rede, die weitgehend zusammenhanglos war und sich abermals auf längst widerlegte Verschwörungstheorien stützte. „Wir haben diese Wahl gewonnen, und wir haben sie mit einem Erdrutsch gewonnen“, sagte Trump und rief seine Anhänger auf, zum Kapitol zu marschieren, um Druck auf die Abgeordneten des US-Parlaments zu machen.

Um 19 Uhr versammelten sich dort die Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats, um die Ergebnisse der Abstimmung des Wahlleute-Gremiums offiziell zu bestätigen. Das Electoral College hatte am 14. Dezember mit 306 zu 232 für Joe Biden und gegen Trump gestimmt. Abgeordnete aus Trumps Republikaner-Partei wollten mit Einsprüchen das Prozedere zumindest in die Länge ziehen, wenn nicht torpedieren. Trump rief seinen Vizepräsidenten Mike Pence auf, dafür zu sorgen. Pence leitete die Sitzung des Kongresses. „Wenn er uns enttäuscht, werde ich ihn weniger mögen“, so Trump über Pence.