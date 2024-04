In den USA will erneut jemand Präsident werden, der lügt und für den auch sonst wenige Grenzen zu gelten scheinen. In Argentinien ist jüngst Javier Milei Staatsoberhaupt geworden, nachdem er im Wahlkampf mit Kettensäge auftauchte und unflätig fluchte. Warum hat dieser Typus Politiker, von dem es ja auch in anderen Staaten noch welche gibt, derartigen Zuspruch? Warum vor allem jetzt?

Timo Storck, Professor an der Psychologischen Hochschule Berlin, betont, dass diese Politiker „ganz genau wissen, was sie tun“. Die Aussagen und Auftritte dieses Typus funktioniere über das Schüren von Ängsten. Das gleichzeitige Herabwürdigen von Gegnern sei überhaupt nicht neu. Das Neue jetzt sei, dass das Beleidigen zur Strategie erhoben werde. Das sei erschreckend – verrate aber auch etwas über die Leute, die dennoch diesen Politikern anhängen.

Den Hintergrund zu diesem Thema lesen Sie hier.