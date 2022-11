Zum Jahresende Steuren sparen

Entlastungen hier, Sonderzahlungen dort: Für viele Menschen gab es in diesem Jahr bereits finanzielle Zuwendung vom Staat – oft automatisch. Weitere Steuervorteile sind möglich, wenn man selbst aktiv wird. Zum Artikel

Die Polizei und die Suche nach dem „verschwundenen“ Auto

Die Polizei, dein Freund und Helfer: Dass der schon fast 100 Jahre alte Slogan noch nicht aus der Zeit gefallen ist, haben am Samstag Neustadter Polizisten unter Beweis gestellt. Zum Artikel

Frau erstochen: Tatverdächtiger in Haft

Der 22-jährige Mann, der verdächtigt wird, am Freitagmittag in Speyer eine 23-jährige Frau erstochen zu haben, befindet sich mittlerweile in Haft. Das hat die Polizei am späten Samstagabend mitgeteilt. Zum Artikel

Wie die Burg Falkenstein im Holiday Park zu ihrem Namen kam

Die Nachricht „Schlümpfe erobern Burg Falkenstein“ hat vor allem die Falkensteiner aufhorchen lassen. Doch nach dem ersten Schrecken war klar, es handelt sich hierbei nicht um die Ruine am Donnersberg, sondern um die Burg Falkenstein im Holiday Park in Haßloch. Aber dennoch hat die Falkensteiner diese Nachricht berührt. Zum Artikel

Sebastian Vettel: Abschied mit viel Emotion und einem Ehrenpunkt

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat im letzten Rennen seiner Karriere als Zehnter nochmals einen WM-Punkt geholt. Das blieb Mick Schumacher mit Platz 16 verwehrt, dessen Vertrag beim Haas-Team nicht verlängert wurde. Zum Artikel

Knappe Arzneien: Lieferengpässe treiben Apotheken um

Immer wieder kommt es zu Lieferengpässen bei Arzneien. Während Pharmaunternehmen die Preisregulierung der Politik beklagen, fordern Apotheker eine stärkere Arzneiproduktion in Europa. Ganz so einfach ist es aber nicht. Zum Artikel

Musk lässt Trumps Twitter-Account entsperren

Donald Trump will wieder ins Weiße Haus zurück - und kämpft um seinen Einfluss bei den US-Republikanern. Nun gibt ihm Tech-Milliardär Elon Musk den einst so einflussreichen Twitter-Account zurück. Zum Artikel

US-Star McKennie: Von der Pfalz in die große Welt

Weston McKennie ist ein Star in der Nationalmannschaft der USA. Fußball spielen lernte er bei einem kleinen Verein in der Westpfalz. Zum Artikel