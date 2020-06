US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass er die Anzahl der US-Soldaten in Deutschland auf 25.000 reduzieren möchte. Trump sagte am Montag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus zur Begründung, dass Deutschland nicht das Nato-Ziel für Verteidigungsausgaben erreiche. Das würde einen Abzug von etwa 10.000 US-Soldaten bedeuten. Deutschland ist aus historischen Gründen ein Hauptstandort der amerikanischen Streitkräfte. Die Gesamtzahl der hier stationierten Soldaten ist aber ein Bruchteil von jener im Kalten Krieg und schwankt regelmäßig. Der frühere Kommandeur der US-Armee in Europa, Frederick Hodges, hatte zuvor gegenüber der RHEINPFALZ geäußert, dass er die Berichte über einen Truppenabzug der USA aus Deutschland für „sehr real“ hält. Zugleich kritisierte er den offenbar bereits von US-Präsident Donald Trump genehmigten Schritt.

Fragen & Antworten zu US-Streitkräften in Deutschland