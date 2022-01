Deutschlands Handballer haben der Corona-Krise getrotzt und gehen nach einer überzeugenden Vorstellung mit zwei Punkten in die EM-Hauptrunde. Trotz des Ausfalls von neun positiv getesteten Spielern gewann die personell geschwächte DHB-Auswahl am Dienstag vor 1076 Zuschauern in Bratislava das Vorrundenfinale gegen Polen mit 30:23 (15:12) und verschaffte sich damit eine perfekte Ausgangsposition für die zweite Turnierphase.

Nächster Gegner ist Titelverteidiger Spanien

Dort trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Donnerstag zunächst auf Titelverteidiger Spanien. Weitere Gegner sind der Olympia-Dritte Norwegen, der WM-Zweite Schweden und Russland. Gegen Polen war Rückraumspieler Christoph Steinert mit neun Toren bester Werfer.