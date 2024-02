Zwei öffentliche Gebäude in Grünstadt brauchen dringend neue Heizungen: Die Anlage der Dekan-Ernst-Schule bläst mittlerweile viel mehr Kohlendioxid in die Luft als erlaubt und ist als nicht mehr reparierbar eingestuft. Und jene in der Sausenheimer Ritterstein-Grundschule gilt schon seit mehreren Jahren als derart marode, dass sie jederzeit ausfallen könnte. Die Verwaltung will daher zügig neue Heizungen einbauen lassen – die weiterhin Gas verfeuern. Ein Ratsausschuss hat das jetzt gebilligt, zugestimmt haben dort auch die Grünen. Mehr dazu steht im ausführlichen Artikel.