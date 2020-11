Im Keller einer Bar in den Mannheimer H-Quadraten haben Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr Betrieb festgestellt. Während die Gaststätte wegen der geltenden Corona-Auflagen eigentlich geschlossen hätte sein müssen, hielten sich offenbar drei Gäste in einem Raum im Untergeschoss auf. Sie versuchten laut Polizei zu flüchten, als die Beamten den Keller über eine offene Hintertür betraten. Bei nähere Inaugenscheinnahme des Kellers wurden darin zwei Glücksspielautomaten entdeckt, die in Betrieb waren, außerdem waren den Gästen Getränke ausgeschenkt worden. In einem dunklen Nebenraum hielt sich zudem ein Mann versteckt, bei dem es sich offenbar um den Kellner handelte. Die Automaten und das Bargeld wurden daraufhin sichergestellt. Wegen des Verdachts des verbotenen Glücksspiels und des Verdachts, gegen die Corona-Beschränkungen verstoßen zu haben, wird gegen den Betreiber und seine Gäste nun ermittelt. Gegen einen der Gäste wird zudem wegen Drogenverstoßes ermittelt. Er hatte geringe Mengen Kokain dabei.