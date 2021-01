In den ersten Tagen des neuen Jahres hat sich die Corona-Infektionslage in Speyer entspannt und die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Neuinfektionen verringert: Die Kennzahl, die vor Weihnachten 500 übertroffen hatte, war am Samstag kurzzeitig knapp unter 100 und lag am Sonntag, als vom Land fünf Neuinfektionen gemeldet wurden, bei 106,8. Von 1782 Infizierten seit Pandemie-Beginn gelten 376 als noch nicht genesen. 32 Corona-Infizierte sind verstorben.

Die Lage bleibe dennoch angespannt, so die Stadtverwaltung, die ihre Allgemeinverfügung zur Corona-Bekämpfung bis zum 31. Januar verlängert hat. In dieser ist die Maskenpflicht in der Innenstadt und die Ausgangssperre geregelt, die von 21 bis 5 Uhr gilt. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD, hier im RHEINPFALZ-Interview zu ihrer Corona-Bilanz) äußerte sich hoffnungsvoll, „dass die Maßnahmen nun endlich greifen und dazu geeignet sind, das Infektionsgeschehen nachhaltig einzudämmen“. Erst einigen Tagen werde klar sein, wie genau sich die Feiertage auf die Infektionszahlen auswirken. Ihr Appell: „Jetzt nicht nachlassen.“

Sorgen bleiben

In einem online und im Offenen Kanal übertragenen Neujahrsgruß machte Seiler am Sonntag ihre Sorgen um das Gesundheitswesen und um den stationären Handel deutlich. Zuversichtlich stimme sie der Aufbau des eigenen Impfzentrums. Landtagsmitglied Michael Wagner (CDU) bedauerte in einer Pressemitteilung, dass in diesem die Kapazitäten nicht ausgenutzt würden: „Derzeit ist von Hochbetrieb noch keine Spur.“ Er forderte, dass die Landesregierung bei der Impfstoff-Verteilung nachbessern müsse.

Kontakt