Weil ein silberner VW Golf am Dienstag kurz vor dem Ortseingang von Höheischweiler trotz Gegenverkehrs ein anderes Fahrzeug überholt hat, ist es laut Polizei fast zu einem Unfall gekommen. Der unbekannte Fahrer war gegen 18.30 Uhr an einem Fahrschulauto vorbeigezogen, das auf der L471 von Nünschweiler kommend in Richtung Höheischweiler unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, bremste das Fahrschulauto von Tempo 100 bis zum Stillstand herunter, um eine Kollision zu verhindern. Der Wagen im Gegenverkehr hatte ebenfalls bis zum Stillstand abgebremst, sonst wäre ein Unfall wohl nicht zu verhindern gewesen, mutmaßt die Polizei. Die Insassen dieses Fahrzeuges werden nun gebeten, sich unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden, da es sich um wichtige Zeugen handelt.