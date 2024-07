Deutschland ist bei der Heim-EM im Viertelfinale gescheitert, hat aber trotzdem die Fans in ganz Europa begeistert. Der Stolz wird mit etwas Abstand kommen.

Die deutschen Fußballer haben in Stuttgart eine große Leistung gezeigt und die leicht favorisierten Spanier an den Rand einer Niederlage gebracht. Nüchtern betrachtet haben Deutsche und Spanier aber beste Werbung für den Fußballsport gemacht, die Partie wird einen Platz in den Geschichtsbüchern finden. Es ist wahrscheinlich, dass sie die spektakulärste der Euro 2024 bleiben wird.

