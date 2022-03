Seit zwei Wochen läuft in Rheinland-Pfalz der Unterricht nach den Winterferien wieder. Einige Plätze in den Klassen bleiben allerdings leer. Denn die steigenden Infektionszahlen machen sich auch im schulischen Bereich bemerkbar. Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) galten am Freitag 21.728 von landesweit rund 515.000 Schülerinnen und Schülern als infiziert (4,22 Prozent). Bei den Lehrerinnen und Lehrern waren es 2544 von rund 50.000 (5,09 Prozent). Zu keinem Zeitpunkt in der Pandemie gab es mehr registrierte Corona-Infektionen im schulischen Bereich.

Zeitgleich hat das Land die Corona-Regeln gelockert. Seit Montag ist die Anzahl der Pflichttests an den Schulen von wöchentlich drei auf zwei gesunken. An Grund- und Förderschulen entfällt die Maskenpflicht am Platz, während des Sport- und Musikunterrichts dürfen Schüler aller Schularten auf die Maske verzichten. Was das rheinland-pfälzische Bildungsministerium zu den Lockerungen angesichts der hohen Fallzahlen sagt und wie der Landeselternbeirat und die Landesschülervertretung sich dazu positionieren, lesen Sie im ausführlichen Artikel.