Trotz der Corona-Krise wird die Pfälzer Weinwerbung die Wahl der Pfälzischen Weinkönigin auch in diesem Jahr umsetzen. Die Nachfolgerin von Anna-Maria Löffler wird am 2. Oktober im Rahmen einer Live-Sendung mit dem privaten Fernseh-Veranstalter RNF im Neustadter Saalbau ermittelt. „Wir sind sicher, dass wir mit der Wahl ein positives Signal der Normalität setzen können und dass wir mit einem guten Konzept auch eine Live-Sendung im Fernsehen spannend und emotionsgeladen umsetzen werden“, sagt der Vorsitzende der Werbeorganisation „Pfalzwein“, Boris Kranz am Freitag zur Entscheidung.

In mehreren anderen Weinanbaugebieten wird wegen der Corona-Pandemie dagegen dieses Jahr auf eine Wahl verzichtet, dort bleiben die amtierenden Weinhoheiten ein weiteres Jahr im Amt – so unter anderem in Franken, Baden, Rheinhessen und an der Nahe. Die Wahl der Deutschen Weinkönigin wird hingegen auch in diesem Jahr veranstaltet. Dieses Entscheidung fiel auch am Freitag.