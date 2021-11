In Baden-Württemberg drohen angesichts der Pandemie-Lage weitere Verschärfungen der Corona-Regeln. Doch auch unter schwierigen Bedingungen gelang dem Theater der Stadt Heidelberg eine faszinierende Neuproduktion von Vincenzo Bellinis Oper „I Capuleti e i Montecchi“, an deren Ende sich die Heidelberger Theaterleitung selbst feierte und die Premierenfeier quasi auf die Bühne verlegte. Wegen der aktuell geltenden Corona-Regeln war der Theatersaal zwar nur halb besetzt, es galt 2G+, man trug Masken auch am Platz. Aber die Premiere von Bellinis „Romeo-und-Julia“-Oper fühlte sich dennoch wie große Oper an. Was am Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Elias Grandy ebenso lag wie an den Solisten und der Regie.

Eine ausführliche Besprechung der Premiere lesen Sie hier: