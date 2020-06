Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar findet trotz der Coronavirus-Pandemie am 19. September statt. Das haben die Veranstalter am Mittwoch in Mutterstadt angekündigt. Bei dem Aktionstag, der seit 2008 alle zwei Jahre stattfindet, setzen ehrenamtliche Helfer gemeinnützige Projekte um. Die jeweiligen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen werden beachtet, so die Organisatoren.

Anmeldefrist läuft bis Ende Juli

„Es lohnt sich also wieder mitzumachen, trotz Corona“, wirbt Michael Heinz, Vorstand der BASF und Vorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, für den Freiwilligentag, der sich seit dem Auftakt 2008 zum größten in Deutschland entwickelt habe. Helfen darf und kann jeder, Projekte müssen hingegen zwei Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen gemeinnützig sein und sich unter Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Regeln an einem Tag umsetzen lassen. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.wir-schaffen-was.de.