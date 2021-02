Der Betreiber einer Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt hat am Freitagabend verbotswidrig mehrere Gäste in seinem Lokal bewirtet. Ein Zeuge teilte laut Polizei gegen 21 Uhr mit, dass in dem Lokal im Quadrat T 2 Licht brenne und sich mehrere Personen darin aufhalten würden. Beim Eintreffen der Beamten wurde die Eingangstür geschlossen und das Licht gelöscht. Erst auf mehrfache Aufforderung öffnete der Wirt die Tür und ließ eine Kontrolle zu. Die Polizisten zählten zwölf Gäste. Nach Feststellung der Personalien wurden diese der Gaststätte verwiesen. Die festgestellten Verstöße würden „konsequent geahndet“, teilte die Polizei weiter mit.